Также Кличко отметил, что помощь пострадавшим общинам окажет Ассоциация городов Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькову и Запорожью, которые больше всего пострадали в результате ракетной атаки россиян прошлой ночью. Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев поможет городам, наиболее пострадавшим от варварской атаки врага прошлой ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит", - сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко отметил, что помощь пострадавшим громадам окажет Ассоциация городов Украины.

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"Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидированно отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки громадам. И то, чем могут помочь другие громады", - подчеркнул председатель АГУ Виталий Кличко.