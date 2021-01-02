Техника была предоставлена в рамках реализации совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи.

Пограничники Житомирского и Луцкого отрядов накануне нового года получили от ЕС технику для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства границы с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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Техника была предоставлена в соответствии с реализацией совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи «Предоставление оборудования для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной; специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы, отмечается в сообщении.

В частности, пограничники двух отрядов получили по одному трактору Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200 общей стоимостью более 100 тысяч евро.

Предоставленная техническая помощь будет использоваться для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства украинского-белорусского участка границы.

События в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Автор: Анна Нагорная