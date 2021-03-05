Рисунок появился в ночь на 1 марта.

Анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал видео создания граффити Create Escape («Создавая побег») на здании закрытой Редингской тюрьмы на юге Великобритании.

Читайте такжеКартину таинственного Бэнкси купили и сожгли в прямом эфире, чтобы дать ей новую жизнь (видео)Ролик художник выложил в своем Instagram.

Так он подтвердил авторство работы.

В видео Бэнкси вставил музыку и кадры из американской передачи The Joy of Painting Боба Росса.

Рисунок появился на стене тюрьмы в ночь на 1 марта.

Новое граффити Бэнкси: что известно

На работе изображен заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Простыни покрыты рядами строчек.

Специалисты нашли в работе намек на биографию драматурга и писателя Оскара Уайльда. Он провел в этой тюрьме два года. Писателя признали виновным в «грубой непристойности» с лицами мужского пола и приговорили к заключению после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом.

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Автор: УНИАН