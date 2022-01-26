В РФ активно распространяют фото и видео с "русским Харьковом", однако не все так просто.

В сети появилась очередная "зрада", американский телеканал CNN якобы назвал Харьков "российским городом". На фоне слов Зеленского о том, что РФ может посягнуть на этот город, такая ошибка выглядит очень обидно.

В сети разгорается скандал, в Twitter активно распространяется видео, на котором якобы и зафиксирована ошибка CNN.

Российские СМИ и Telegram-каналы начали распространять видео со "зрадой" еще вчера вечером, 25 января. Сообщалось, что телеканал CNN показывал в новостях сюжет об Украине и вторжении РФ.

В сюжете речь шла о месте проведения учений российских военных, а на экране якобы появилась странная надпись: "Харьков, Россия". После этого в новостях показали общение ведущей CNN Кристианы Аманпур с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако в Twitter ведущей уже появились три видео из сюжета об Украине, где показано выступление Столтенберга, однако никакой "зрады" там нет. В сюжетах не называли Харьков "российским городом", таких ошибок на видео не нашлось.

Возможно, скандал вокруг CNN вызвал фейк, ведь видео с так называемой ошибкой не появилось нигде, кроме российских СМИ.

РФ может захватить Харьков: что этому предшествовало

21 января Владимир Зеленский заявил, что после оккупации Крыма РФ способна посягнуть на Харьков.

Впоследствии в Харькове ответили на опасения Зеленского по захвату города Россией.

"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города станут не только харьковчане, но и все украинцы", - заявил мэр города Игорь Терехов.

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