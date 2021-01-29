Военнослужащий умышленно предоставлял представителям иностранной спецслужбы секретную информацию.

Офис генерального прокурора направил в суд материалы дела в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого завербовала иностранная спецслужба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

"Расследование установило, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также относительно функциональных обязанностей командного состава подразделения", - говорится в сообщении.

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Военнослужащему инкриминируется ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

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Автор: Юлия Петриченко