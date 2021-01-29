Офис генерального прокурора направил в суд материалы дела в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого завербовала иностранная спецслужба.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
"Расследование установило, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также относительно функциональных обязанностей командного состава подразделения", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСуд освободил от наказания бойца ВМС, добровольно сдавшего российских вербовщиков
Военнослужащему инкриминируется ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Херсонщине раскрыли агентурную сеть российской ФСБ
- Диверсанта ФСБ приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке
- В Херсоне суд выпустил под залог российскую шпионку
- В России пытались завербовать украинца для шпионажа, но тот пошел в СБУ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram