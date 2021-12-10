Гордон и Бутусов проиграли суд Пальчевскому.

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о российском гражданстве экс-кандидата на пост мэра Киева Андрея Пальчевского, которую ранее распространили журналист Дмитрий Гордон и главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Фотокопия соответствующего решения суда от 12 декабря, которым иск Пальчевского к Бутусову и Гордону о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворено в полном объеме, есть в распоряжении агентства. По решению суда Бутусов и Гордон обязаны разместить на своих медиа-ресурсах - интернет-портале "Цензор.НЕТ" и YouTube-канале соответственно - опровержение информации о российском гражданстве Пальчевского. Также принято решение взыскать с них в пользу Пальчевского 1 816 грн", - сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, соответствующие материалы Юрий Бутусов и Дмитрий Гордон опубликовали 22 и 23 октября 2020 года, накануне местных выборов, в которых Андрей Пальчевский участвовал как кандидат на должность городского головы и как лидер партии "Победа Андрея Пальчевского".

Автор: Иван Бойко