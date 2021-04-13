Одна из девушек пообещала "истории о драках за хлеб".

Украинки, которых арестовывали в Дубае за откровенную фотосессию на балконе небоскреба, вернулись в Киев и рассказали о своих впечатлениях.

Читайте такжеЗадержанные за голую фотосессии в Дубае украинки вернулись домойВидео девушки публикуют в своих аккаунтах в соцсетях.

«Ребята, я «откинулась». Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут истории о драках за хлеб и прочее. Ждите! Всех люблю, целую», – заявила одна из участниц скандальной съемки.

Видеозаявление еще одной модели опубликовал Telegram-канал Mash.

«Я прилетела, слава богу, в Украину. Это был настоящий ужас и кошмар, я никому не пожелаю такого испытать. Слава богу, мы молились каждый день, чтобы вернуться в Украину и мы наконец-то здесь. Просто невероятное счастье», – рассказала она.

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Автор: Катерина Шварц