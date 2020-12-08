При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро сегодня разоблачен бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежат государству) на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды.
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Об этом сообщает пресс-служба САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления акционерного общества.
«При том 50 тыс. долларов экс-чиновник обещал «оплатить» сразу, другую часть средств – уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тыс. долл. неправомерной выгоды как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности", - говорится в сообщении.
Мужчина был разоблачен при предоставлении первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Взятки главе ФГИ - что было раньше
- Осенью 2019 года три человека предложили главе ФГИУ 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенной личности и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием.
- Дело по данному факту НАБУ и САП расследуют по заявлению главы ФГИУ с ноября 2019 года.
- В январе 2020 года фигурантам дела было сообщено о подозрении. Известно, что одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 12,5 млн грн, с другим, бывшим адвокатом заключено соглашение о признании виновности.
- В июле этого года правоохранители задержали гражданина, который предлагал главе Фонда госимущества 800 тыс. долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
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