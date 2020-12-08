Бывший чиновник предложил главе ФГИУ 100 тысяч долларов за назначение на должность председателя правления акционерного общества.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро сегодня разоблачен бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежат государству) на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления акционерного общества.

«При том 50 тыс. долларов экс-чиновник обещал «оплатить» сразу, другую часть средств – уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тыс. долл. неправомерной выгоды как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности", - говорится в сообщении.

Мужчина был разоблачен при предоставлении первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Взятки главе ФГИ - что было раньше

Осенью 2019 года три человека предложили главе ФГИУ 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенной личности и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием.

Дело по данному факту НАБУ и САП расследуют по заявлению главы ФГИУ с ноября 2019 года.

В январе 2020 года фигурантам дела было сообщено о подозрении. Известно, что одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 12,5 млн грн, с другим, бывшим адвокатом заключено соглашение о признании виновности.

В июле этого года правоохранители задержали гражданина, который предлагал главе Фонда госимущества 800 тыс. долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

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Автор: Светлана Макринская