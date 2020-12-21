На сайте НАБУ в то же время появилось сообщение о новом подозреваемом в деле "Оптимумспецдетали".

Правоохранители вручили сообщение о подозрении в деле «Укроборонпрома» Игорю Гладковскому, сыну бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

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Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Утверждается, что Игоря Гладковского подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

"Сообщено о подозрении Гладковскому-младшему по делу "Укроборонпрома", - сообщил источник.

В то же время на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) появилось сообщение о новом подозреваемом в деле «Оптимумспецдетали».

По версии следствия, подозреваемый (имя которого не называется) получил взятку в почти миллион гривень. Кроме того, подозреваемый с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний.

По данным следствия, фигурант обеспечивал "Оптимумспецдетали" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома" и получал за это 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.

Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривень неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", - говорится в сообщении.

О вручении подозрения Игорю Гладковскому сообщает также экс-нардеп, член набсовета УЗ Сергей Лещенко.

Дело о коррупции в «Укроборонпроме»

В феврале-марте 2019 года проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждалось, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

Расследование спровоцировало мощный общественный резонанс в преддверии выборов президента, поскольку Олег Гладковский в прошлом был бизнес-партнером Петра Порошенко.

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью и служебным положением") и ст.366-1 ("декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса.

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Автор: Дмитрий Захаров