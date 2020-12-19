В селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области 11-летний мальчик погиб во время катания на санках.
Читайте такжеКукурузное зернышко убило годовалую девочку в Тернопольской области (видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков.
Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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