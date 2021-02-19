За свои услуги злоумышленники получали 4-10% от общей суммы и успели за два года «прогнать» через сложную схему около 580 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной фискальной службы правоохранители разоблачили группу организаторов так называемого центра минимизации платежей, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Для этого использовалась схема с ввозом авто на территорию Украины из-за границы.

За свои услуги злоумышленники получали 4-10% от общей суммы и успели за два года «прогнать» через сложную схему около 580 млн. грн.

«Через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики», – отмечают в ГФС.

Установлено также, что часть средств организаторы схемы снимали с расчетных счетов, а часть приобреталась от физических лиц – реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей при растаможке автомобилей.

Во время обыска сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве обнаружили ноутбуки и системные блоки, флеш-накопители информации, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также было изъято 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: УНИАН