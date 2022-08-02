По его словам, риски применения ядерного оружия достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире.

Как передает Deutsche Welle об этом он заявил на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

По его словам, риски применения ядерного оружия достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны.

"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что мировому сообществу пока "невероятно везет", однако "одно недоразумение, один просчет" отделяют мир от уничтожения с помощью ядерного оружия.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, полученные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин удивил заявлением по ядерной войне. Российский диктатор отметил, что такая война "не должна быть развязана".

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