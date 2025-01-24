С соответствующей просьбой генерал обратиться к Верховному Главнокомандующему.

Экс-командир оперативно-тактической группировки "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин, который является подозреваемым по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявил, что хочет чтобы его отправили на фронт и будет воевать в должности рядового. Об этом Галушкин заявил журналистам 24 января в суде, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Я хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему с ходатайством о том, чтобы он меня услышал и прислушался - несмотря на то, как и когда закончится судебное заседание, я хотел бы попросить, и это в его силах - снова отправить меня защищать Украину. Я готов выполнять свои обязанности в звании бригадного генерала, однако в должности рядового", - подчеркнул он.

Галушкин заверил, что будет добросовестно выполнять задачи в подчинении руководителя любого ранга - сержанта или старшего солдата.

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"Если за это время, как я буду воевать, несмотря на состояние здоровья, смогу убить хоть одного орка - а я смогу это сделать, поверьте, у меня есть такой опыт, то это будет полезнее, чем генерала засадить в тюрьму, тем более таким образом, как сейчас это все происходит", - обратился он.

По его словам, если Верховный Главнокомандующий удовлетворит эту просьбу, то ему будет благодарен весь народ.

Что известно о задержании генерала Галушкина

Как сообщал УНИАН, 20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых оккупанты смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года.

Среди задержанных - бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин. Им сообщили о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Галушкина - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 5 миллионов гривен. За экс-командира оперативно-тактической группировки "Харьков" был внесен залог.

Позже стало известно, что генерал Галушкин вышел под залог и был сразу задержан. Как сообщили в Государственном бюро расследований, во взаимодействии с СБУ они "обнаружили новые факты в деле о прорыве границы на Харьковщине".

В пятницу, 24 января, суд по второму подозрению должен избрать Галушкину меру пресечения.

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