В Великомихайловке Днепропетровской области вспыхнул конфликт между фермерами и лесорубами, которые нелегально вырубают лесополосы вокруг полей.
Читайте такжеКиев внедряет систему электронного учета древесиныОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в этой «войне» есть первые пострадавшие – одного человека избили так, что он оказался в больнице.
«Аграрии утверждают: ежедневно злоумышленники вывозят на продажу несколько грузовиков с дубом и акацией. Их неоднократно ловили с поличным и жители, и лесники, правоохранители же лесорубов отпускают. И уголовного производства по факту вырубки не открывают, потому что, мол, вырубленные деревья в лесничестве на балансе не находятся, а следовательно - и материального ущерба от вырубки официально нет», - отмечается в сюжете.
Между тем, по словам фермеров, лесорубы начали поджигать поля и уничтожать сельхозтехнику.
«И сейчас вместе напали на сына одного из аграриев. После избиения парень оказался в больнице», – говорится в сюжете.
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