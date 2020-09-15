Лесорубы поджигают поля и уничтожают сельхозтехнику.

В Великомихайловке Днепропетровской области вспыхнул конфликт между фермерами и лесорубами, которые нелегально вырубают лесополосы вокруг полей.

Читайте такжеКиев внедряет систему электронного учета древесиныОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в этой «войне» есть первые пострадавшие – одного человека избили так, что он оказался в больнице.

«Аграрии утверждают: ежедневно злоумышленники вывозят на продажу несколько грузовиков с дубом и акацией. Их неоднократно ловили с поличным и жители, и лесники, правоохранители же лесорубов отпускают. И уголовного производства по факту вырубки не открывают, потому что, мол, вырубленные деревья в лесничестве на балансе не находятся, а следовательно - и материального ущерба от вырубки официально нет», - отмечается в сюжете.

Между тем, по словам фермеров, лесорубы начали поджигать поля и уничтожать сельхозтехнику.

«И сейчас вместе напали на сына одного из аграриев. После избиения парень оказался в больнице», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц