Полиция составила админпротокол о совершении активисткой мелкого хулиганства.

У входа в Офис президента представительница движения Femen пыталась провести акцию протеста, однако ей помешали правоохранители.

Копы взялись за активистку, когда та вылезла в трусах на один из декоративных шаров вблизи здания.

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Женщина выкрикивала: "Долой насилие", а свое тело заранее раскрасила в черные и красные надписи с призывами принять Стамбульскую конвенцию.

По информации Обозреватель, полиция составила админпротокол о совершении активисткой мелкого хулиганства. После чего нарушительницу отпустили.

К слову, в мире стартовала акция "16 дней против насилия". По этому случаю 25 ноября на Михайловской площади в Киеве открыли выставку предметов "Дело в том".

На выставке представлено 16 предметов, которые имели место в реальных событиях, связанных с домашним насилием. В мероприятии приняла участие, в частности, супруга президента Елена Зеленская.

Стамбульская конвенция: в чем заключается суть

Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года странами-членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, которым применяется комплексный подход к борьбе с насилием в отношении женщин. Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года.

Конвенция призвана защищать женщин от всех видов насилия, искоренить дискриминацию, содействовать равноправию между обоими полами и предполагает помощь жертвам насилия.

Страны, которые поддержали конвенцию, обязаны ввести уголовную ответственность за психологическое, сексуальное и физическое насилие, преследование, принудительный брак, женское обрезание, принудительный аборт и стерилизацию.

Конвенция постановляет, что сексуальное домогательство (харассмент) "должен быть субъектом уголовных или иных законодательно определенных санкций", а также включает статью о преступлениях, совершенных во имя так называемой "чести".

Однако Рада до сих пор ее не приняла. В 2016 году во время голосования парламент провалил законопроект, поскольку нормы, содержащиеся в Конвенции, якобы "разрушают украинскую идентичность".

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Автор: Яна Ставская