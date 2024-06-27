Фармацевтический дистрибьютор 'БаДМ' повышает зарплаты сотрудникам

Повышение зарплаты за период полномасштабного вторжения осуществляется в компании "БаДМ" на регулярной основе.

Компания "БаДМ" - национальный фармацевтический дистрибьютор, работающий по всей территории Украины, объявила о повышении заработной платы. По итогам второго квартала в "БаДМ" повышена зарплата для рабочих специальностей сотрудников в среднем на 14%.

Во втором квартале 2024 года рост зарплаты зафиксирован для производственного персонала аптечных складов и других подразделений компании "БаДМ" во всех регионах Украины. Пересмотр зарплаты осуществлен с дифференцированным подходом. Все рабочие профессии получили повышение в соответствии с должностью и квалификацией, при этом наибольшее увеличение получили дефицитные специальности и сотрудники с меньшими окладами.

Миллионы украинских потребителей должны получать лекарственные средства с соблюдением международных стандартов сертификации GDP. Каждый сотрудник "БаДМ" играет в этом процессе важную роль. Компания обеспечивает лекарственными средствами и товарами медицинского назначения более 18000 аптек и медицинских учреждений.

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Бесперебойную работу дистрибуции обеспечивают аптечные склады европейского образца и логистические центры по всей территории Украины. Компания относится к предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Повышение зарплаты за период полномасштабного вторжения осуществляется в компании "БаДМ" на регулярной основе. В 2023 году зарплата сотрудников всех уровней выросла в среднем на 20%. Повышение произошло для всего персонала компании: рабочих специальностей, специалистов всех профессиональных направлений и руководителей разных уровней управления.

И.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко отметил, что обеспечение сотрудников достойным уровнем заработной платы, гарантия услуг социального страхования формируют здоровое гражданское общество и сильную команду. Каждый второй сотрудник работает в БаДМ более 3 лет, эти люди составляют 55% команды и создают качественный фармацевтический сервис для украинских потребителей.

Уже третий год войны профессиональная команда "БаДМ" является реальной опорой фармацевтического обеспечения Украины. Неустанный труд, профессионализм и ответственность сотрудников помогают ежедневно воплощать в жизнь миссию компании: "Надежный партнер твоего здоровья".