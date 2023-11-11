Среди эвакуированных – много семей с детьми и женщина, имеющая онкологическое заболевание.

В аэропорт Кишинева (Молдова) прибыли 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец, которые были эвакуированы из Газы.

"155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта. Из зоны конфликта спасены 145 граждан Украины, девять граждан Молдовы и один палестинец", – говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Дальше украинцев ждет дорога домой. Отмечается, что среди эвакуированных – много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание. По прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной, где ее встретила бригада украинских медиков и довезла до больницы в Одессе.

Видео дня

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что эвакуация граждан Украины из сектора Газа продолжается.

"Буквально весь день продолжается эта работа. Почти каждый час меняется количество тех, кого удалось спасти. Уже 214 наших людей. Также помогаем гражданам Молдовы. Ожидаем, что это число возрастет", – сказал он.

Глава государства поблагодарил ГУР, Министерство иностранных дел, посольства Украины в регионе, а также всех тех, кто помогает с этой работой.

Война Израиля против ХАМАС: что известно о судьбах украинцев

31 октября спикер МИД Украины Олег Николенко уточнил данные о погибших украинских гражданах в Государстве Израиль и Секторе Газа, который контролируется террористическим движением ХАМАС. Так, МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести.

В Секторе Газа – четверо погибших, среди которых трое детей. Ранены шесть граждан Украины.

7 ноября сообщалось о том, что первой группе из 101 украинца разрешили эвакуацию из сектора Газа. Также по просьбе Украины выпустили 51 гражданина Молдовы, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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