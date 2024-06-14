Украина готова забрать всех защитников, включая и по предложенной ранее формуле "всех на всех", подчеркнул он.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец удивлен публикацией российского уполномоченного по правам человека, в которой говорится о просьбе в содействии осуществлению обменов военнопленными. Об этом он написал в своем Telegram.

"Ведь только сегодня состоялась коммуникация с российской стороной и передача писем от пленных. Однако во время этой коммуникации та сторона не озвучила никаких просьб о возвращении домой военных", - отметил он.

По словам омбудсмена, во время этой коммуникации украинская сторона предложила российской совместно осуществлять мониторинг физического состояния военных, которые возвращаются во время процессов репатриации, и соблюдения норм Женевских конвенций. Ведь работники офисов уполномоченных присутствуют во время возвращения военных обеих сторон домой.

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Он отметил, что наше государство создало смешанные медицинские комиссии и до сих пор ждет создания таких же комиссий в РФ.

"Странным выглядят "списки военных, которые готовы вернуться", ведь Украина готова забрать всех защитников и защитниц, включая и по предложенной ранее формуле "всех на всех"... Добавлю, что украинская сторона занимается не обменами, а репатриацией военнопленных, механизм которой определен Женевскими конвенциями", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный добавил, что считает такие публикации российской стороны накануне Саммита мира "не более чем провокацией".

Украинцы в российском плену

По информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев.

Крайний обмен состоялся 31 мая: в Украину из российского плена вернули 75 граждан, среди которых были военнослужащие, служащие Нацгвардии, пограничники. Четверо из тех, кто вернулся, - гражданские лица.

Несколько месяцев перед этим обмены не происходили.

В мае аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Российская Федерация пытается манипулировать темой обмена военнопленных и хочет таким образом дестабилизировать ситуацию в Украине. Они отмечали, что Москва обвинила Киев в многомесячном приостановлении обмена военнопленными на фоне сообщений о масштабных злоупотреблениях со стороны РФ в отношении украинских военнопленных.

В частности, как отмечали в ISW, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые вызвали паузу в обмене военнопленными в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных частично из-за "фактического блокирования обменов российской стороной", а частично из-за роста количества дезертиров в оккупационной армии.

Эксперты напомнили, что в последние месяцы после обмена Россия совершила ряд очевидных злоупотреблений, включая казни без суда и следствия и использование военнопленных как живых щитов на поле, а также якобы функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российским военизированным группировкам.

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