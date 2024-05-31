Украина вернула из российского плена 75 своих граждан / фото t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 своих граждан, сообщил президент Владимир Зеленский.

В частности, домой вернулись, военнослужащие, служащие Нацгвардии, пограничники. Четверо из вернувшихся - гражданские лица.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из русского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских - все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждое. Спасибо команде, работающей над обменом", - отметил Зеленский.

Украина вернула из российского плена 75 своих граждан / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что среди вернувшихся - рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ:

"19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях. Сегодня они дома. Благодарю каждого из них за службу, спасибо гражданским за веру в Украину".

Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024
Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024
Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024
Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024
Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024
Фото Украина вернула из российского плена 75 своих граждан 31 мая 2024

Обмен пленными 31 мая - что еще известно

В Координационном штабе уточнили, что среди освобожденных украинцев - 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

"На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шестеро тероборонцив и четверо гражданских украинок. Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сейчас в российской неволе находятся 403 украинских женщины, многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

По информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев.

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