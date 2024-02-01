Есть два вида повестки, отметили в одном из столичных ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине продолжается, и за уклонение от нее предусмотрена уголовная ответственность - от трех до пяти лет тюрьмы.

Об этом сказал начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечірній Київ". Он напомнил, что в законодательстве определен перечень оснований, освобождающих лиц от мобилизации, в частности, бронирование работников за государственными органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями.

"Также есть освобождение по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, наличие трех детей, ребенка с инвалидностью, жены или одного из родителей с инвалидностью первой или второй группы в случае отсутствия лиц, которые могли бы осуществлять уход и так далее", - сказал руководитель ТЦК.

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Новосядлый отметил, что за уклонение от мобилизации предусмотрена строгая ответственность. "Вот вы привели пример, когда лицо получило повестку, выбросило ее в помойку и не появилось. В случае неявки лица в ТЦК материалы направляют в Национальную полицию. Они появляются в базе данных как разыскиваемые лица. Согласно постановлению 1487 Национальная полиция должна задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение для составления протокола. Полиция отрабатывает свой алгоритм действий, и потом таких лиц нам доставляют", - рассказал он. По его словам, в таком случае составляется протокол об административном правонарушении.

"Если лицо заявляет, что оно не желает общаться, то это уже явный факт уклонения от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность. Составляют соответствующие документы и материалы подают на досудебное расследование по уклонению", - отметил Новосядлый. При этом отметил, что за это предусмотрено уголовное наказание - от трех до пяти лет тюрьмы.

Руководитель ТЦК сообщил, что есть два вида повестки. Первый вид, когда адресату сообщают о приглашении в территориальный центр для уточнения учетных данных. За неявку по такой повестке предусмотрена административная ответственность.

Новосядлый отмечает, что за игнорирование так называемой "боевой" повестки наступает уголовная ответственность.

В центре внимания мобилизация 2024 в Украине - интересные новости

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине Козельщинский районный суд определил для мужчины условный срок наказания за уклонение от мобилизации.

Судом установлено, что в июне 2023 года указанный гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которой был признан годным к военной службе. В ноябре он получил две повестки с целью отправки в воинскую часть, однако в обоих случаях не прибыл в ТЦК.

Однако, по словам мужчины, всего за период с лета по осень 2023 года ему вручили 18 повесток. Он утверждал, что несколько раз повестки переписывались и менялись даты и время в связи с допущенными работниками ТЦК ошибками. Каждый раз он добросовестно появлялся, его отправляли в различные воинские части, однако там его не взяли - не подходил по состоянию здоровья. Поэтому его постоянно возвращали обратно. Потом в ТЦК снова вручали очередную повестку.

По его словам, все это повлияло на него, и он решил не появляться по двум последним повесткам. Мужчина признал свою вину в уклонении от мобилизации. Он приговорен к 4 годам тюрьмы, однако освобожден от наказания с испытательным сроком в 2 года.

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