Он рассказал, что силовики надевали ему на голову пакет и лишали возможности дышать для того, чтобы добиться признания вины.

Незаконно арестованный в Крыму журналист Владислав Есипенко на "суде" заявил о пытках.

Читайте такжеФСБ пытала током незаконно арестованного в оккупированному Крыму журналиста Есипенко – СМИКак сообщили в неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сегодня в подконтрольном Кремлю «Верховном суде Крыма» состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на взятие Есипенко под стражу.

«Суд» оставил его в СИЗО.

Во время заседания Есипенко отказался от назначенного адвоката Виолетты Синеглазовой.

Он также заявил о применении к нему пыток. По его словам, силовики надевали ему на голову пакет и лишали возможности дышать для того, чтобы добиться признания вины.

Правозащитники отмечают, что Синеглазова не обжаловала взятие под стражу Есипенко и не явилась на другое заседание, которое состоялось 23 марта.

В КПГ уверены, что такое поведение еще раз подтвердило то, что Синеглазова, по сути, представляет интересы ФСБ, а не подзащитного.

Дело Есипенко

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала Есипенко.

Ему инкриминировали ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили и подозрение в шпионаже.

Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая. Адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладина, с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

Впоследствии в Радио Свобода заявили, что Есипенко сотрудничал с их проектом "Крым.Реалии".

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа.

Она также заявила о давлении и пытках, которые оккупанты применяли к ее мужу. Есипенко отметила, что боится за его жизнь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи