Правозащитное сообщество не исключает, что по отношению к Есипенко применялись пытки.

Екатерина Есипенко - жена незаконно арестованного в Крыму журналиста Владислава Есипенко - заявила, что боится за жизнь мужа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

Как напомнила председатель правления Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольга Скрипник, к Есипенко не допускают адвоката Емиля Курбединова, зато ему без его согласия назначили адвоката Виолетту Синеглазову, которую правозащитники и активисты обвиняют в сотрудничестве с ФСБ и поддержке обвинения, а не своих клиентов.

"Она всегда представляет интересы не человека, она представляет интересы следствия. Она по сути помогает следствию и давит на человека для того, чтобы он признался в том, что хочет ФСБ", - рассказала Скрипник.

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Она добавила, что вчера у Есипенко взял "интервью" "журналист" подконтрольного Кремлю СМИ.

Жена журналиста отметила, что на опубликованном видео "интервью" Есипенко одет в чужую одежду - не ту, что она ему передавала.

Кроме того, она предполагает, что под одеждой у него было что-то размещено, возможно какое-то устройство или корсет, потому что его фигура была непропорциональной и отличалась от того, как он выглядит обычно.

Также на его лице и шее были заметны следы побоев.

Она также рассказала, что слова, которые человек употреблял в "интервью", он никогда не использует в реальной жизни.

"Я уже не первый раз хочу заявить, что я боюсь за жизнь своего мужа, особенно после вчерашнего видео. Это видео - очередное доказательство побоев, пыток и издевательств над человеком. Также этот факт подтверждает недопущение двух независимых адвокатов к моему мужу", - сообщила она.

Есипенко рассказала, что 16 марта в течение часа после того, как российская ФСБ опубликовала сообщение о задержании его супруга, он ей позвонил.

Муж сообщил, что может говорить только на бытовые темы, а его голос, по словам жены, был равным и безэмоциональным.

Он также сказал, что не может ответить на вопрос относительно того, или его били, или просто с ним говорили.

Журналист также рассказал, что знает о назначении ему адвоката Синеглазовой, и сообщил, что отказался от адвоката Курбединова, потому что "другого адвоката быть не может и не будет".

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Жена Есипенко также добавила, что муж сообщил о предоставлении следователями ФСБ разрешения на свидание с ней и дочерью, однако, учитывая тон разговора и голос, его слова она расценила наоборот - как предупреждение о том, что приезжать не стоит.

По словам Скрипник, обычно в таких делах просто так не разрешают телефонные разговоры и свидания, поэтому это можно расценить как форму психологического давления.

Она подчеркнула, что после просмотра видео этого "интервью" правозащитное сообщество не исключает, что к Есипенко применялись пытки.

Руководитель КПГ отметила политическую мотивированность дела.

Она также призвала президента, Министерство иностранных дел, Минреинтеграции использовать все свои возможности для освобождения Есипенко.

Присутствующие на пресс-конференции коллеги Есипенко призвали СМИ не игнорировать эту тему и освещать ее, ведь максимальное внимание к делу может спасти его здоровье и жизнь.

Кроме этого, Екатерина Есипенко на пресс-конференции призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа.

Ей было трудно говорить сквозь слезы, но она рассказала о том, что семья выехала из оккупированного Крыма в 2015 году.

По ее словам, муж не смог оставаться в стороне и впоследствии начал освещать события, которые происходили в Крыму и сотрудничать с проектом Радио Свободы "Крым.Реалии".

После исчезновения мужа Есипенко обратилась в профильные ведомства, в частности, в прокуратуру Автономной Республики Крым, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

От прокуратуры АРК и Денисовой она получила ответы, однако от Москальковой до сих пор не поступило никакой реакции.

Есипенко отметила, что 13 марта у ее мужа был день рождения, однако она не смогла передать поздравительный рисунок от дочери, который она продемонстрировала на пресс-конференции, и свое письмо с поздравлением из-за того, что адвоката, с которым она заключила соглашение, не допускают к Есипенко.

"Я хочу обратиться ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение журналиста Владислава Есипенко. К президенту Украины, омбудсменам, международным организациям. Я прошу о помощи всех..." - призвала она.

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Задержание Владислава Есипенко: что известно

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе накануне.

Елизавета Павленко и Владислав Есипенко перестали выходить на связь вечером 10 марта.

Позже стало известно, что их задержала ФСБ.

Павленко отвезли домой, где провели обыск, в результате которого у нее изъяли технику и личные вещи. Однако задерживать и дальше ее не стали.

Есипенко отвезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Позже оккупанты добавили и подозрение в шпионаже.

Адвоката Эмиля Курбединова, с которым жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

Впоследствии в Радио Свобода заявили, что Есипенко сотрудничал с их проектом "Крым.Реалии".

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Автор: Антонина Доломанжи