Первая Леди Украины побывала в учебных заведениях села Синяк и города Буча. Это два из тринадцати заведений, куда привозят еду школьникам с фабрики-кухни, которая недавно заработала благодаря инвестициям благотворителя Говарда Баффета.

Сегодня кухня ежедневно готовит 4 тыс. порций. Члены делегации, в состав которой входили руководители Киевской, Запорожской и Черниговской ОВА, представители местного самоуправления, получили возможность увидеть, как разгружают боксы с готовыми обедами и подогревают их по специальной технологии Сооок and СһіІІ. Благодаря ей продукты сохраняют качество и пищевую ценность. Основным преимуществом этой технологии является интенсивное охлаждение, при котором продолжительность хранения в холодильнике существенно продлевается.

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"Хочется обратиться к взрослым: пожалуйста, не забывайте, что цель реформы школьного питания - заложить здоровые пищевые привычки на всю жизнь. Вот почему важно, что и как будут есть дети дома", - сказала Елена Зеленская, сообщает Офис Президента.

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, вскоре построят еще одну фабрику-кухню, которая будет доставлять школьные обеды и в учебные заведения. Проект планируется в Вишневской громаде. В школах здесь учатся 10 тыс. учеников, еще 2,5 тыс. - воспитанники детсадов.

Работы будут финансироваться за счет громады. Также идет поиск дополнительных инвестиций.