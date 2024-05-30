Елена Зеленская посетила лицеи на Киевщине

Первая Леди Украины побывала в учебных заведениях села Синяк и города Буча. Это два из тринадцати заведений, куда привозят еду школьникам с фабрики-кухни, которая недавно заработала благодаря инвестициям благотворителя Говарда Баффета.

Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024
Фото Елена Зеленская посетила лицеи Киевской области 30 мая 2024

Сегодня кухня ежедневно готовит 4 тыс. порций. Члены делегации, в состав которой входили руководители Киевской, Запорожской и Черниговской ОВА, представители местного самоуправления, получили возможность увидеть, как разгружают боксы с готовыми обедами и подогревают их по специальной технологии Сооок and СһіІІ. Благодаря ей продукты сохраняют качество и пищевую ценность. Основным преимуществом этой технологии является интенсивное охлаждение, при котором продолжительность хранения в холодильнике существенно продлевается.

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Елена Зеленская посетила лицеи на Киевщине

"Хочется обратиться к взрослым: пожалуйста, не забывайте, что цель реформы школьного питания - заложить здоровые пищевые привычки на всю жизнь. Вот почему важно, что и как будут есть дети дома", - сказала Елена Зеленская, сообщает Офис Президента.

Елена Зеленская посетила лицеи на Киевщине

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, вскоре построят еще одну фабрику-кухню, которая будет доставлять школьные обеды и в учебные заведения. Проект планируется в Вишневской громаде. В школах здесь учатся 10 тыс. учеников, еще 2,5 тыс. - воспитанники детсадов.

Работы будут финансироваться за счет громады. Также идет поиск дополнительных инвестиций.