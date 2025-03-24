Экспорт металлолома из Украины за месяц вырос на 61%, - ГТС

Украинские предприятия в январе-феврале этого года увеличили экспорт лома черных металлов на 1,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 40,980 тыс. тонн с 40,354 тыс. тонн. При этом в феврале было экспортировано на 61% больше, чем в январе. Об этом говорится в статистике, которую обнародовала Государственная таможенная служба (ГТС).

Экспорт металлолома в указанный период осуществлялся преимущественно в Польшу (93,24% поставок в денежном измерении), Болгарию (4,32%) и Германию (2,20%).

Напомним, в прошлом году ломозаготовительные предприятия Украины нарастили экспорт лома черных металлов на 60,7% по сравнению с 2023 годом. В GMK Center заявили, что в условиях осложненного сбора сырья, массовый вывоз лома за рубеж угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали.

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В то же время, направления поставок лома свидетельствуют, что страны ЕС используются для реэкспорта критически важного сырья, чтобы не платить экспортную пошлину и дополнительные поступления в бюджет Украины.