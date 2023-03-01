Приговор получила и экс-начальница службы договоров неавиационной деятельности Олеся Левочко - 4 года лишения свободы.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) осудил бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне к 5 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей ВАКС вынесла приговор и признала виновными бывшего и. о. генерального директора и начальницу одной из служб ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

Экс-гендиректора признали виновным по ч. 2 ст. 364 Криминального кодекса и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Видео дня

Бывшую начальницу одной из служб признали виновной по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Криминального кодекса и назначили ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Обоим обвиняемым суд назначил штраф в размере 8,5 тыс. грн каждому.

Напоминается, что обвинение касалось нарушения порядка передачи в аренду государственного имущества путем заключения предварительных договоров аренды с целью избежания конкурсных процедур с участием Фонда госимущества Украины и по заниженным арендным платежам, что повлекло тяжкие последствия в размере 15 млн 709 тыс. 655 грн.

"Антикорсуд также принял решение взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях материальный ущерб в размере 10 млн 996 тыс. 758 грн", - добавили в суде.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе аэропорта Евгении Дыхне и начальнице службы договоров неавиационной деятельности Олесе Левочко.

Дело Евгения Дыхне

Евгений Дыхне возглавил аэропорт "Борисполь" в 2014 году, а с 2017 работал первым заместителем гендиректора. Осенью 2020 года НАБУ объявило подозрение Дыхне и начальнику службы арендных отношений аэропорта. Их обвинили в злоупотреблении служебным положением, что, по версии следствия, нанесло государству ущерб на сумму 16,5 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: