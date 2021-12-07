На своем велосипеде Атаманчук ездит уже 5 лет.

Жительница Кривого Рога 38 летняя Анна Атаманчук не пользуется общественным транспортом, используя вместо него велосипед.

Об этом она рассказала в интервью Громадському.

В 2015 году велоактивистка в течение года провела эксперимент и доказала, что ездить на работу на велосипеде можно даже в снег.

"Ну не отступать ведь было? Я эмоционально сильна", — смеется Аня, вспоминая экспериментальный год.

Читайте такжеВ Дубае откроют крупнейший в мире плавучий ночной клуб

"Это была очень снежная зима, и город оказался в транспортном коллапсе – техники в отдаленных районах почти не было. В тот день дорога длилась 1 час 20 минут. А те, кто хотел доехать троллейбусом или автобусом, вообще не факт, что добрались до нужного пункта", — вспоминает женщина.

Через год женщина поняла, что благодаря "велу" экономила более получаса времени в день. Еще и сэкономила около 400 гривень, которые могла потратить на транспорт. Ее подержанный ровер стоил 1500 тысяч гривень. Благодаря ежедневному использованию велосипед окупился менее чем за полгода.

Эксперимент закончился, но и сейчас она предпочитает двухколесный транспорт всему остальному.

И хотя, по словам женщины, решалась она на такие изменения не только ради экологии, но одна мысль о том, что благодаря ее выбору планете дышится чуточку легче, ей приятна.

Город Кривой Рог может быть благодарен женщине за такой выбор. Ведь на сегодня он в пятерке украинских городов с наиболее загрязненным воздухом. И хотя большая часть пыли и диоксида азота в воздухе этого города — это "заслуга" работы горно-обогатительных комбинатов, карьеров и металлургического гиганта, нагрузка на атмосферу растет, в частности, и из-за того, что на улицах города увеличивается количество транспорта.

На своем велосипеде Атаманчук ездит уже 5 лет. Очередное повышение цены на проезд в маршрутках до 8 гривень ее не волнует. Польза и для семейного бюджета, и для здоровья, и даже для экологии очевидны.

"Отказ от транспорта для меня означает и безопасность, здоровье. Велосипед – это тоже свобода. К тому же не мерзнешь на остановке, не жаришься под палящим солнцем. Да и, будем откровенны, никто на тебя не кашляет и не чихает в буквальном смысле этого слова", — говорит Атаманчук.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Украине изменили ПДД, изменения коснулись и велосипедистов. Какие именно - читайте на УНИАН.

Вас так же могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко