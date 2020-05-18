Привезли помощники: министр юстиции показал обед из Лукьяновского СИЗО (фото)

Каша с мясом чиновнику понравились, в отличие от борща.

Министр юстиции Денис Малюська показал обед, который ему привезли из столичного Лукьяновского следственного изолятора.

Об этом глава ведомства написал в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська рассказал, каким образом в Украине планируют разгрузить СИЗО во время пандемии.