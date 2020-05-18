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Привезли помощники: министр юстиции показал обед из Лукьяновского СИЗО (фото)

16:28, 18 мая 2020
Общество
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Министр пообедал едой из СИЗО / Denis Malyuska Facebook

Об этом глава ведомства написал в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", - написал министр.

Борщ ему не понравился / Denis Malyuska Facebook

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська рассказал, каким образом в Украине планируют разгрузить СИЗО во время пандемии.

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