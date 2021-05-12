Кто распространял российские награды - выясняет СБУ.

У ветеранов Второй мировой войны из Днепропетровской области нашли медали, выданные в прошлом году от имени президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, такие медали оказались у 95-летнего Сергея Кузнецова из Зеленодольска. К ветерану раз в год с поздравлениями наведываются местные чиновники. Однако в прошлом году кто-то пришел в октябре и вручил сразу полтора десятка медалей.

Мужчина считал, что награды украинские, так как у него очень плохое зрение и он не мог прочитать надписи мелкими буквами.

"Президент из Киева мне прислал 15 медалей и 15 удостоверений", - говорил ветеран.

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Однако несколько дней назад решил похвастаться этими медалями перед гостями, которые пришли к нему накануне 9 мая.

"Мы были шокированы этим. Он показал удостоверения, и эти удостоверения были от президента Российской Федерации. Их очень много насыпью было выдано нашему ветерану", - рассказал городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

По словам мэра, впоследствии выяснилось, что двое из четырех местных ветеранов получали награды от Путина.

Кто именно вручал медали, ветеран Сергей Кузнецов не знает. Он помнит, что приходили два человека, однако кто они, неизвестно.

На удостоверении стоит печать Харьковской областной общественной организации ветеранов и подпись ее руководителя. Однако журналистам не удалось найти офис этого объединения или дозвониться до руководителя.

После обнаружения наград громада обратилась в Службу безопасности Украины. Выяснилось, это уже не первый случай: несколько месяцев назад такие же медали получили ветераны и соседних районов. Теперь СБУ проверяет информацию и устанавливает причастных к распространению российских наград на территории Украины.

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Автор: Катерина Комолова