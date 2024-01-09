По словам Дубинского, утром, 9 января, его адвокаты дважды пытались вызвать скорую.

Нардеп Александр Дубинский, который находится в СИЗО до 12 января, попал в больницу скорой помощи с неотложной операцией. Об этом стало известно из его телеграм-канала.

"Сегодня меня сюда привезли после того, как мои адвокаты оббивали пороги Лукьяновки и пытались вызвать скорую.Я обратился к врачам СИЗО вчера вечером. Фельдшеры из местного морга пришли, на словах диагностировали подозрение на "острый апендицит" и ушли. И не стали вызывать скорую. Ну, те самые фельдшеры, которые говорили, что моим переломанным ребрам месяц", – говорится в сообщении.

По словам Дубинского, утром, 9 января, его адвокаты дважды пытались вызвать скорую, учитывая его состояние и не прекращающуюся боль в животе.

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"Администрация СИЗО рассказывала нам, что скорую они не пропустят и вызвать ее могут только по требованиям фельдшеров местной больнички при СИЗО. Ну тех, которые вчера не увидели у меня острого состояния, требующего госпитализации. После личного приема моих адвокатов и, видимо, хорошей памяти на то, что случилось с Мизрахом, скорую СИЗО таки вызвало, но спустя 12 часов после моего обращения с острой болью. И после обращений моих адвокатов на Уполномоченного по правам человека", – отметил он.

Дубинский добавил, чтот его адвокаты сделают всю необходимую работу и установят, "стала ли причина операции результатом побоев, которые организовал и заказал Костин или просто экспромт – не предоставить медпомощь, а там "нет человека – нет проблемы".

"И зарегистрируйте мое заявление про побои уже наконец в НПУ. Шесть отказов. Не позорьтесь", – заявил он.

Напомним, 13 ноября СБУ сообщила, что собрала доказательства для оглашения подозрения в госизмене действующему народному депутату Дубинскому. 14 ноября суд отправил нардепа в СИЗО до 12 января 2024 года без права внести залог.