В России в ДТП погиб украинец, еще трое пострадали

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в России в результате дорожно-транспортного происшествия один украинец погиб, еще трое пострадали.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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В частности, 9 мая в 22:40 в городе Вязьма Смоленской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

"По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставлено в Вяземскую центральную районную больницу", - сообщил Погорельцев.

Из травмированных один украинец получил легкие телесные повреждения, второй – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

В настоящее время посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры относительно розыска родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.