В России в ДТП погиб украинец, еще трое пострадали
Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в России в результате дорожно-транспортного происшествия один украинец погиб, еще трое пострадали.
Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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В частности, 9 мая в 22:40 в городе Вязьма Смоленской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
"По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставлено в Вяземскую центральную районную больницу", - сообщил Погорельцев.
Из травмированных один украинец получил легкие телесные повреждения, второй – травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.
В настоящее время посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры относительно розыска родственников погибшего и пострадавших украинцев.
Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.