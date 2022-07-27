Национальный мобильный оператор "Киевстар", легендарная украинская группа "Океан Эльзы" и фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" объединили усилия, чтобы поддержать защитников Украины и собрать средства на новые качественные авто для них. Киевстар выделяет 10 000 000 грн на закупку транспортных средств для гуманитарных нужд ВСУ и призывает желающих присоединиться. Внести свой вклад можно по ссылке.

В рамках инициативы состоялась премьера видео на новую песню группы "Океан Эльзы" - "Цветы минных зон". Эта художественная работа призывает помнить о тех, кто ежедневно защищает нашу свободу и борется за победу для Украины на поле боя. Посмотреть видео можно на YouTube по ссылке. Средства от монетизации клипа, песни на музыкальных платформах, также будут приобщены к сбору. Больше просмотров – больше собранных денег на пикапы.

"Каждый день сотни тысяч украинских добровольцев и военных защищают нас, нашу землю, защищают будущее наших детей. И им нужна помощь, в частности, военным нужны пикапы. Я предлагаю каждому из вас присоединиться к кампании по сбору средств на пикапы для наших воинов. Помните: маленькой помощи не бывает! Каждая гривна приближает победу "- отмечает Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы".

Поддержать инициативу можно перечислив любую сумму на счет БО "Вернись живым" по этой ссылке. Абоненты подписки Киевстар имеют дополнительные возможности присоединиться к сбору: установить уникальную Суперсилу "помощь ВСУ" в тарифах LOVE UA или отправить благотворительные СМС на номер 88009. Подробнее о всех возможностях помощи - по ссылке.

"Команда Киевстар ежедневно прилагает большие усилия, чтобы украинцы оставались на связи. Но это возможно только благодаря украинским защитникам и защитницам, которые на передовой борются за нашу свободу. Поэтому, объединив усилия с партнерами, мы хотим поддержать военных и призываем всех желающих присоединяться. Только вместе мы можем уверенно двигаться навстречу победе!" - комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Все привлеченные средства будут перечислены в благотворительный фонд "Вернись живым", который уже 8 лет обеспечивает военных современной техникой, а также проводит специальные тренинги, которые помогают защищать Украину.

"Пикап, вероятно, самое удобное авто для военных. Во фронтовых условиях новая машина — не просто средство передвижения, это еще и залог безопасного выполнения задач. В бою, или во время обстрела, военные не должны думать об исправности машины и о том, выдержит ли нагрузку ее двигатель, или, не подведут ли тормоза. Именно поэтому мы собираем на очередную партию именно новых пикапов, и надеемся, что нашу общую инициативу поддержат все неравнодушные", — комментирует Олег Карпенко, руководитель направления по работе с партнерами "Вернись живым".

Сбор средств продлится до 24 августа 2022 года. Следите за обновлениями и результатами в социальных сетях Киевстар, Океан Ельзи и Вернись живым.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.