Отмечается, что в прошлом году на рассмотрении в судах находилось 1877 производств относительно домашнего насилия, в 2019 таких было 626.

В 2020 году в Украине за домашнее насилие осудили 921 человека, в 2019-м - 225.

Читайте такжеДетский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" восьмилетней украинки и блогераОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Государственную судебную администрацию.

При этом отмечается, что в 2020 году на рассмотрении в судах находилось 1877 производств относительно домашнего насилия, в 2019 таких было 626.

В ведомстве добавили, что по итогам 2020 года нерассмотренных производств по факту домашнего насилия осталось 683.

В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения по поводу насилия в семье.

В секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с начала года и до 3 марта поступило 22 обращения граждан и 34 сообщения о нарушениях прав по защите от домашнего насилия.

По данным Министерства социальной политики Украины, в течение 2020 года в Украине наблюдался рост количества обращений по поводу домашнего насилия на 66 процентов. В частности, ситуация обострилась из-за пандемии, считают в ведомстве.

Среди всех обращений о домашнем насилии – больше всего от женщин - 86 процентов, мужчины - 12 процентов и два процента - от детей.

В Нацсоцслужбе сообщили, что на 1 января 2021 года в 18 областях и Киеве действует 33 приюта для жертв домашнего насилия.

В Киевгорадминистрации анонсируют создание нового центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

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Автор: Леся Лещенко