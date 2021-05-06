Татьяна Урбанская

Сомнения в эффективной вакцинации по-украински против COVID-19 закрадывались еще в прошлом году. Тогда очень хотелось ошибаться, но…

Даже если не брать во внимание общую катастрофически низкую скорость, в конце марта, когда получение прививок против «короны» было в разгаре, сильно бросалась в глаза «популяризация» этого действа «лидерами общественного мнения», проводимая при содействии Минздрава. Напомню, тогда (по состоянию на 24 марта) по информации СНБО в Украине привились 155 тысяч человек, из них 10 871 публичных лиц. А запрос с просьбой назвать имена/фамилии этих публичных лиц, хотя бы из примелькавшихся украинцам в телевизорах депутатов, МОЗ проигнорировал.

Каково же было мое удивление, когда в начале мая на той же странице СНБО пункт «публичные лица» внезапно превратился в… «публичные лица и участники АТО». Итого – 18 612 человек.

Сейчас вакцину против COVID-19 часто-густо получают не группы риска, а те, кто умеет звонить «кому надо»

Зачем было объединять эти категории? Ведь, к примеру, военнослужащие или сотрудники сферы государственной безопасности были изначально выделены отдельными пунктами. Почему этого не было сделано с «участниками АТО»? Получается, их начали прививать только недавно, раз появилась необходимость изменить категорию? Или прививали и раньше, но в списках других категорий? Или попытка «разбавить» категорию публичных людей еще и участниками АТО сделана, чтобы не задавали лишних вопросов о массовой вакцинации, кого попало?

Собственно, не менее интересные данные - в разрезе областей, которые чуть более месяца назад были в лидерах вакцинации «публичных людей» и скандалов, с этим связанных: в Тернопольской области в конце марта сделали 1994 прививки «для звезд», в Киевской - 1516. По состоянию на 4 мая «прирост» привитых выглядел, мягко говоря, странно. В Тернопольской области зафиксировано 2103 вакцинации против COVID-19, в Киевской – 1617. То есть, если с начала марта в этих областях «публичные люди» почти ежедневно вакцинировались по полсотни-сотня, то теперь сто человек этой категории едва набрались за месяц? Нас, вероятно, пытаются убедить, что публичные люди в этих областях закончились?

Не совсем так. А дьявол, как обычно, в деталях.

Вся эта информация в принципе вряд ли привлекла чье-то внимание, если бы не очередной ляп от Минздрава, который на днях сообщил «публичным людям» (как тем, кто уже получил первую дозу медикамента, так и тем, кто еще не успел привиться и прорекламировать вакцину против COVID-19), что теперь прививка им не светит. В сообщении речь шла о том, что еще 16 апреля МОЗ внес изменения в Дорожную карту вакцинации против коронавируса, и, согласно приказу №745 «остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц».

Казалось бы, что тут такого? Кампания «скрытой рекламы» ковидных вакцин только вызывала раздражение. Но «публичных лиц» также уведомили, что их персональные данные, которые они предоставили для приглашения на вакцинацию, уничтожены. Улавливаете нить?

Сначала Минздрав позволил прививаться всем, кому не лень, под видом «публичных лиц», причем списки потенциальных пропагандистов вакцинации пополнили кучей известных профессий, в том числе и народных депутатов. Последние, впрочем, оказались негодными для такой рекламы, поскольку в соцсетях с оголенным торсом, «принимающих укол на себя», замечены были единицы. Но когда журналисты стали интересоваться, а сколько же этих публичных людей все-таки были привиты, МОЗ кампанию «публичные люди» свернул. И данные этих «публичных людей»… удалил.

А чтобы особо умные не могли найти никаких концов, на сайте СНБО с подсчетом «эффективности» прививочной кампании, список «публичных людей» превратился в список «публичных людей и участников АТО». Не будут же украинцы предъявлять претензии к количеству вакцинированных ветеранов.

Что, сказать? Красиво.

И еще один момент. Минздрав никак не объясняет, что теперь делать «публичным людям», которые получили первую дозу вакцины и, по идее, должны получить вторую. Замминистра МОЗ Виктор Ляшко уверяет, что второй укол получат все. Но в этих обещаниях приходится усомниться.

Когда журналисты стали интересоваться, а сколько же этих публичных людей все-таки были привиты, МОЗ кампанию «публичные люди» свернул

В вышеназванном приказе №745 от 16 апреля сказано, что остаточные дозы вакцин отныне будут тратиться исключительно на лиц из категорий, указанных в этапах 1 и 2 Дорожной карты вакцинации. А это: медработники, жители и персонал интернатов и домов престарелых, люди от 85 лет, военнослужащие в зоне ООС, сотрудники социальной сферы. Другими словами, все «публичные люди», кто в марте/апреле получили первую дозу, на вторую могут не рассчитывать.

Но если кому-то (не будем показывать пальцами) будет очень надо, то нет сомнений, что через 12 недель Минздрав снова изменит правила. Не впервой.

А если даже не изменит, то и существующие приказы ничего не мешает обойти. К примеру, сейчас вакцину против COVID-19 часто-густо получают не группы риска, смиренно записавшиеся в очереди и ожидающие приглашения, а те, кто умеет звонить «кому надо», успешно оббивать «правильные» пороги и локтями пробивать себе дорогу в «живых» очередях.

Татьяна Урбанская

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