Эксперт уточнил, какие документы нужно иметь при выезде за пределы страны.

Стало известно, как могут выехать за границу в условиях мобилизации мужчины, имеющие детей, а также студенты.

Об этом рассказал "Фактам" адвокат Артем Симутин.

"Ситуация: у отца трое детей от разных браков. Так вот, право выезда имеет только отец, который содержит детей. Иначе факт отцовства такого права не дает. А еще есть человеческий фактор пограничника: выезжаешь с документами, однако без детей, могут и не пропустить, доказано", - говорит адвокат.

Для пересечения границы важно иметь документальное подтверждение такого права, например, решение суда о содержании, свидетельство о рождении т.д.

"Уловите суть: содержание, а не природное отцовство. Если мужчина самостоятельно воспитывает одного ребенка и больше, то для выезда необходимо установление места жительства ребенка с отцом. Это может быть решение суда, органа опеки и попечительства, свидетельство о смерти матери ребенка или решение о лишении матери родительских прав", - уточнил эксперт.

По словам Симутина, если мужчина женился во второй раз, он теряет статус одинокого отца.

"Здесь главное - установление факта проживания с отцом и повторная женитьба. Выезд мужчины по уходу за больными членами семьи - выпустят только мужчину, который будет иметь соответствующее заключение МСЭК или ВКК, что человек нуждается в постоянном уходе. Без такого даже тех, кто ухаживает за лежачими, не пустят. Разве что вы едете вместе с ними, но если об этом не свидетельствуют документы, все бесполезно", - рассказал он.

Выезд студентов за границу

В этом плане ситуация тоже непростая, констатировал адвокат.

"Говорят, что нужно на границе показать только приказ о зачислении на дневную форму, студенческий билет, еще какие-то нотариальные документы. Но хоть документ из Гарварда тыкайте - не выпустят. Ваш пропуск - это справка из военкомата об отсрочке на 6 месяцев, потому что больше закон не разрешает. А чтобы ее получить, нужно пройти медкомиссию РВК и встать на учет", - объяснил он.

Ранее сообщалось, кому из мужчин разрешен выезд за границу во время военного положения.