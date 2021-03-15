О том, что убивает бездомных животных тысячами, Святогор сам заявлял на различных телешоу.

В Киеве зоозащитники требуют увольнения судьи Оксаны Голуб, которая оправдала скандального догхантера Алексея Святогора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С таким требованием к Высшему совету правосудия пришли зоозащитники. Они уверены, что оправдательный приговор судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб объявила несправедливо.

О том, что убивает бездомных животных тысячами, Святогор сам заявлял на различных телешоу. Еще и хвастался фото и видео убитых животных в интернете.

Его судили два года. Обвинение требовало 5 лет тюрьмы. Но в конце января Святогора оправдали. Финальное заседание проходило в закрытом режиме – без журналистов и без прокуроров.

Прокуратура подала на приговор апелляцию, а зоозащитники подали в Высший совет правосудия дисциплинарную жалобу относительно действий судьи и требуют ее увольнения.

"Два года длилось следствие, два года шел суд. То есть 4 года титанической работы активистов, правозащитников, юристов, общественных деятелей Оксана Голуб просто умножила на ноль и оправдала Святогора. Мы недовольны и требуем ее увольнения», - заявила одна из участниц протеста.

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Кто такой догхантер Святогор

Алексей Святогор - адвокат, который взялся уничтожать бездомных собак. С 2011 года против него был открыт ряд уголовных дел.

8 июня 2018 Святогора, который в то время находился в розыске, задержали в Киеве.

По данным зоозащитников, он убил по меньшей мере 3 тысячи собак.

Святогора обвиняли в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию" Уголовного кодекса Украины.

11 июня Шевченковский райсуд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 26 июня Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.

18 января 2021 года Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора.

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Автор: Денис Прядко