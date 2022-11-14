Все абоненты Киевстар, которые до конца года поддержат сбор средств на авто для ВСУ, получат в знак признательности от оператора 25 Гб мобильного интернета или 250 минут для звонков на другие сети.

Чтобы поддержать украинских военных в освободительной борьбе, мобильный оператор вместе с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" начинает благотворительный проект "Добро победит". Все абоненты Киевстар, которые до конца года поддержат сбор средств на авто для ВСУ, получат в знак признательности от оператора 25 Гб мобильного интернета или 250 минут для звонков на другие сети. От себя Киевстар выделяет 25 миллионов гривень на транспортные средства для гуманитарных нужд военных.

"Киевстар уже 25 лет работает, чтобы менять Украину и открывать новые возможности для людей. Но с февраля наша главная цель – беречь Украину и помогать людям. Наши инженеры выезжают в только что освобожденные населенные пункты сразу за военными. Мы воочию видим, как важно людям там "восстановить связь с Украиной". Поэтому мы не празднуем очередную годовщину, а продолжаем работать и помогать защитникам, которые ежедневно борются за наше будущее. Для этого мы перечисляем еще 25 000 000 гривень в "Повернись живим" и отблагодарим бонусами нашим абонентам, которые присоединятся к благотворительному сбору", - комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Присоединиться к сбору все желающие абоненты Киевстар могут:

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Подключив Суперсилу "Помощь ВСУ" , которая теперь доступна во многих тарифах подписки. Подключив ее, наши абоненты будут регулярно передавать до 50 гривень стоимости пакета услуг на счет фонда "Повернись живим". При этом, получая полный объем услуг в тарифе да еще и бонусы в качестве благодарности. Активировать Суперсилу можно в приложении Мой Киевстар или набрав бесплатный номер 500.

, которая теперь доступна во многих тарифах подписки. Подключив ее, наши абоненты будут регулярно передавать до 50 гривень стоимости пакета услуг на счет фонда "Повернись живим". При этом, получая полный объем услуг в тарифе да еще и бонусы в качестве благодарности. Активировать Суперсилу можно в приложении Мой Киевстар или набрав бесплатный номер 500. Отправив SMS на короткий номер 2525. Клиенты подписки, которым не доступна Суперсила, могут благодаря SMS перевести со своего мобильного счета 25 грн фонда "Повернись живим" и также получат благодарность.

Клиенты подписки, которым не доступна Суперсила, могут благодаря SMS перевести со своего мобильного счета 25 грн фонда "Повернись живим" и также получат благодарность. Через приложение "Мой Киевстар". Контрактные и бизнес-клиенты могут присоединиться к проекту "Добро победит" через приложение Мой Киевстар, ввести короткий номер *255*1# или позвонить по номеру 466. Они получат SMS-сообщение со ссылкой на сайт фонда, где смогут пожертвовать средства через банковский перевод. А также бонусы от Киевстар.

Детали обо всех возможностях помощи и активации суперсилы "Помощь ВСУ" можно прочитать по этой ссылке.

Все привлеченные средства будут перечислены в благотворительный фонд "Повернись живим", который уже 8 лет обеспечивает военных современной техникой, а также проводит специальные тренинги, которые помогают защищать Украину.

Отметим также, что все абоненты предоплаты Киевстар, которые выберут Суперсилу "Помощь ВСУ" в рамках благотворительного проекта "Добро победит" будут и после его завершения системно поддерживать украинских военных просто пользуясь мобильной связью.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 563 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.