Уже в понедельник, 19 апреля, в 18:30 зрители увидят премьеру нового проекта «1+1» «Вражаючі історії ТСН», в котором в формате докускриптед покажут реальные резонансные жизненные истории украинцев - героев сюжетов ТСН. Накануне премьеры ведущая проекта Соломия Витвицкая в эксклюзивном интервью «КП Украина» рассказала, чем ее вдохновили «Вражаючі історії ТСН», и почему стала ведущей проекта.

Телеведущая рассказала, что в «Вражаючі історії ТСН» покажут трогательные, особенные истории, о которых говорила вся страна. Также отметила, что выбирать истории из огромного архива, который сформировался в ТСН за 24 года было чрезвычайно трудно. Впрочем, зрители увидят настоящие мини-фильмы, в которых вдохновляют в первую очередь неравнодушные к чужой беде люди.

«Меня лично очень поразила история про дядю Сашу. Всю свою жизнь человек отдал науке и работе, поэтому не смог построить семью. Однажды вернулся домой и понял, что квартира уже не его ... Мошенники украли у него жилье. Наш корреспондент Стас Ясинский буквально жил с ним в судах, он постоянно был с ним на связи, ездил на все заседания, чтобы судьи понимали, что у Александра есть поддержка, что он - не один. Невероятно, столько людей помогали абсолютно незнакомому человеку», - рассказывает Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая также подчеркнула, что проект для нее лично очень важный и ответственный. Через него, вместе с командой хочет донести миссию: «Добро - побеждает». Также ведущая убеждена, что сейчас, в это сложное для всех время, такие истории просто необходимо видеть.

«Я верю, что мы можем все, если приложить максимум усилий. Очень верю в людей. Уверена, что все люди - хорошие, просто, возможно, иногда находятся в сложной ситуации, переживают травмы или проблемы, с которыми не все могут справиться. Но в большинстве, люди готовы прийти на помощь и поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации».

В эксклюзивном интервью телеведущая также рассказала о том, как переживает развод с мужем, о новом этапе в жизни и надежде на светлое будущее и личное счастье. Также Соломия Витвицкая рассказала, сколько у нее крестников, - цифра действительно впечатляет.

Напомним, «Вражаючі історії ТСН» будут выходить в эфире «1+1» по будням в 18:30. Проект будет представлен в формате докускриптед. Зрители увидят не просто интервью реальных героев, а настоящий визуальный рассказ с художественной реконструкцией событий.

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Автор: Тарас Сидоржевский