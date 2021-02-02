Таисия заявила, что будет отстаивать свою честь в суде.

Скандальная киевская блогерша Di.rubens (Таисия Онацкая) рассказала, что из-за травли в соцсетях боится выходить из дома.

Читайте такжеВ Винницкой области многодетная мать родила двойню, теперь у неё 15 детей (видео)Об этом она рассказала телеканалу "112".

По её словам, скандальное видео неправильно смонтировали.

"Мой знакомый блогер опубликовал на своем аккаунте видео-коллаборацию со мной. Коллаборация в виде блиц-опроса о странах, в которых я хочу побывать. Из двух предложенных стран я должна была выбрать наиболее интересную для путешествий. Монтаж ролика и описание к нему не были согласованы со мной", – рассказала она.

Девушка рассказала, что каждый день получает десятки сообщений с угрозами изнасилования и убийства. Она обратилась в полицию и планирует написать заявление в Государственное бюро расследований. Блогерша заявила, что будет отстаивать свою честь в суде.

"Травля с одной стороны происходит с молчаливого согласия государства, а с другой – с поддержки Минобороны, которое на моё обращение ответило насмешкой на своем официальном аккаунте в Facebook", - отметила она.

Cкандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

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Автор: УНИАН