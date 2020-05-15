Решение Кабмина по открытию детсадов будет 20 мая - Минобразования

В ведомстве отметили, что на следующей неделе уже будут наработаны соответствующие правила работы дошкольных учреждений образования в условиях эпидемии COVID-19 в Украине.

И. о. министра образования Любомира Мандзий зяавила, что решение правительства о дате открытия дошкольных учебных заведений ожидается 20 мая.

Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

«Решение (об открытии дошкольных учебных заведений - УНИАН) будет принимать правительство Украины ввиду эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей», - заявила она.

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На вопрос, каким образом обезопасить детей в детсадах, в частности в группах, которые могут быть переполненными, Мандзий ответила: «Мы готовим сейчас методические рекомендации, как обезопасить среду, в которую возвращаются наши дети. Будут прописаны те рекомендации, которые нужно будет учесть при открытии учреждений дошкольного образования. Бесспорно, в учреждениях должны быть и антисептики, средства, которые позволят открыть наши учреждения дошкольного образования. Безопасность - прежде всего как для воспитателей, так и для детей».

«Мы не сможем увеличить площади учебных заведений, но мы сможем упорядочить процессы в учреждениях дошкольного образования, чтобы было безопасно и воспитателям, и детям», - отметила она.

По словам Мандзий, Минобразования проводит переговоры с органами местного самоуправления относительно обеспечения учреждений дошкольного образования необходимыми средствами защиты.

Она отметила, что новые правила работы дошкольных учебных заведений в Украине будут наработаны на следующей неделе, возможно, уже в понедельник, 18 мая. «Решение правительства по датам, по этапности (открытию) будет уже в среду (20 мая - УНИАН) точно», - подчеркнула Мандзий.

Она добавила, что при подготовке методических рекомендаций относительно требований к безопасности в детсадах учтен опыт стран ЕС.

«Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административно-территориальной единице - это самое важное. Позволит ли ситуация в городе, в районе, в селе, в городе открыть учреждения дошкольного образования. Да, их необходимо подготовить к возвращению детей, но ситуация разная в Украине. Общее рамочное решение правительства будет в среду (20 мая - УНИАН) о возможной дате (открытии детсадов - УНИАН), но необходим подготовительный этап к обеспечению безопасности учреждений», - добавила Мандзий.

Как сообщал УНИАН, 14 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках второго этапа смягчения карантина с 22 мая планируется разрешить работать, в том числе, дошкольным учебным учреждениям.

В Украине по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.