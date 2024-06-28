В ответ на запрос в НАБУ ответили, что своими внутренними документами они запретили себе разглашать любую информацию о себе же и предложили несогласным обратиться в суд.

Недавно стало известно, что трое бывших детективов НАБУ, которые годами расследовали коррупцию в "Укрзализныце", после увольнения сразу же устроились работать в эту госкомпанию. Кроме того, один из них получил акции предприятий, в отношении которых НАБУ вело проверку, сообщил юрист-международник Богдан Устименко в блоге "Украинских новостей".

По его словам, речь идет о Тарасе Ликунове, Богдане Бровко и Александре Рыковцеве. Все трое работали в НАБУ с 2015 года и даже дослужились до руководителя отдела детективов, его заместителя и старшего детектива, соответственно.

"Во время работы в НАБУ они, среди прочего, занимались расследованием в уголовных производствах по деятельности АО "Укрзализныця", ее филиалов и других структурных подразделений. Важно понимать, что расследование, это не только сбор доказательств, но и процессуальные решения: сообщение о подозрении, задержание, инициирование ареста, обыски, оперативно-розыскные и другие репрессивные меры. То есть эти детективы имели непосредственное влияние на деятельность служащих УЗ, а значит - могли существенно влиять и на принятие ими тех или иных решений, касающихся работы акционерного общества или его подразделений", - отметил юрист. Видео дня

Из Бюро уволилась одно за другим в течение 9 месяцев и сразу же устроились в "Укрзализныцю", хотя по закону, срок составляет не менее одного года. Также Устименко рассказал, что Ликунов лично способствовал тому, чтобы бывшему заместителю директора УЗ по безопасности Александру Шевченко коллеги-детективы вручили подозрение. Сразу после этого Ликунов занял его должность.

Кроме того, в декларации у Рыковцева внезапно появилась криптовалюта на сумму около 870 тысяч долларов, недвижимость и акции крупнейших компаний, таких как Ferrexpo и "Мироновский хлебопродукт" (МХП), в отношении которых НАБУ также расследовало уголовные дела. В то же время его тестя назначили на руководящую должность в одесском филиале "Укрзализныци".

Что говорят в НАБУ?

УНИАН направил соответствующий запрос в НАБУ с просьбой уточнить подробности, в частности соответствует ли информация действительности, а если да - то чего они касались, почему и когда уволились из НАБУ.

Так, в ведомстве ответили, что "сведения о прохождении службы работниками НАБУ разглашаются только с разрешения директора или его заместителя" и в целом эта информация конфиденциальна и публично не предоставляется.

"В случае несогласия с предоставленным ответом автор запроса имеет право обжаловать его к руководителю распорядителя или в суд..." - добавили в Бюро.

Последние коррупционные новости - что стоит знать

Как писал УНИАН, недавно на Закарпатье мэра Мукачево и его сообщников уличили в коррупции. Как известно, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

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