На улицу Институтскую пришли десятки людей с цветами и лампадками.

Жители и гости Киева в восьмую годовщину расстрелов на Майдане почили память погибших. Всю Аллею Небесной Сотни украсили бумажными ангелами, которые делали по всей Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Восемь лет назад во время Революции Достоинства в этот день произошли массовые убийства в центре Киева. Утром во время мирного шествия "Беркут" пошел в наступление в Мариинском парке. Днем уже были попытки штурма Майдана.

Силовики захватили баррикаду на Грушевского, на Европейской площади укрепления штурмовали с помощью БТР. Вечером они пошли в наступление с помповыми ружьями и гранатами. А около полуночи загорелся Дом профсоюзов.

В результате - сотни раненых, 28 погибших активистов и девять силовиков. Штурм Майдана длился два дня. Завершился бегством Виктора Януковича и победой Революции Достоинства, а дальше Россия аннексировала Крым и началась война на Донбассе.

Сегодня, 18 февраля, на Майдане киевляне собрались, чтобы почтить тех, кого потом назвали Небесной Сотней. Вся Аллея Небесной Сотни украшена бумажными ангелами. Сегодня сюда пришли десятки людей, среди них и участники тех событий, родственники погибших и просто неравнодушные люди.

"Для меня это очень болезненный день. Это была точка невозврата. Стало понятно, что все очень серьезно и все только начинается", - отметила военная врач Галина Алмазова.

На вечер запланирована панихида по погибшим героям Небесной сотни, после чего пройдет Марш памяти.

Расстрелы на Майдане - что известно

Экс-"беркутовцев" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре столицы.

6 сентября 2021 года в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом "Омега" одной из бригад специального назначения управления Северного киевского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

По данным следствия, он вместе с сотрудниками так называемой "черной роты" Беркута стрелял из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на ул. Институтской. Их целью было совершение убийств митингующих для прекращения акций протеста.

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