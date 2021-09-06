Действуя совместно с сотрудниками "Беркута", обвиняемый стрелял на поражение по безоружным участникам акции протеста.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом "Омега" одной из бригад специального назначения управления Северного киевского территориального командования внутренних войск МВД Украины по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, бывший военнослужащий спецотряда "Омега", действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой "черной роты" Беркута, непосредственно принял участие в групповом совершении террористического акта – осуществлении выстрелов на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на ул. Институтской. Их целью было совершение убийств митингующих способом, опасным для жизни многих лиц, для прекращения акций протеста.

"Непосредственно обвиняемый причинил пулевые ранения двум демонстрантам, которые находились на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из метро Крещатик", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд объявил в международный розыск экс-"беркутовцев", которых отдали боевикам в рамках обменаОбвиняемому инкриминируется превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершение террористического акта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006); п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009); ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК (в редакции от 05.11.2009); ст. 340 УК Украины).

Расстрелы на Майдане: справка

Экс-"беркутовцев" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре столицы.

Автор: Татьяна Герасименко