Они продают свое достоинство за кровавые рубли, отрицая или замалчивая войну и поддерживают агрессию против Украины, отметила депутат Е. Кравчук.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу лишения государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Евгения Кравчук, которая является членом этого комитета.

В списке - Каролина Куек (Ани Лорак), Светлана Лобода, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Владимир Бортко, Василий Горелла.

Как отметила Кравчук, в то время, когда "творческая интеллигенция Украины делает все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), кое-кто продолжает продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицает или замалчивает войну и поддерживает агрессию против Украины". "Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", - подчеркнула депутат.

Вас также могут заинтересовать новости: