Члены команды прочитали отрывок из стихотворения Лины Костенко / Скриншот

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко.

Читайте такжеВыдающаяся поэтесса современности Лина Костенко сегодня празднует 90-летиеПоздравительный ролик опубликован в Twitter представительства ЕС в Украине.

"Представительство ЕС поздравляет всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко", - говорится в сообщении. 

Команда представительства зачитала отрывок стихотворения "Життя іде і все без коректур…".

Справка УНИАН. День украинской письменности и языка ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. Согласно православному календарю, в этот день чествуется память преподобного Нестора Летописца.

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Автор: Людмила Жерновская