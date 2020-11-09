Команда представительства зачитала отрывок стихотворения "Життя іде і все без коректур…".

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко.

Читайте такжеВыдающаяся поэтесса современности Лина Костенко сегодня празднует 90-летиеПоздравительный ролик опубликован в Twitter представительства ЕС в Украине.

"Представительство ЕС поздравляет всех украинцев с Днем украинской письменности и языка! Не пропустите видео, в котором наша команда по случаю этого праздника читает на украинском отрывок из стихотворения Лины Костенко", - говорится в сообщении.

Команда представительства зачитала отрывок стихотворения "Життя іде і все без коректур…".

🇺🇦 Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко🙌 pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

Справка УНИАН. День украинской письменности и языка ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. Согласно православному календарю, в этот день чествуется память преподобного Нестора Летописца.

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Автор: Людмила Жерновская