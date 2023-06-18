Президент поблагодарил украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня поздравил украинцев с Днем отца, опубликовав трогательное видео.

"Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!" Чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, на передовой, вернулся домой", - отметил глава государства в подписи к видео.

При этом Зеленский поблагодарил всех украинских защитников:

"Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!".

День отца в Украине 2023 - когда отмечается

Как сообщал УНИАН, в Украине День отца отмечается на официальном уровне с 2019 года по указу пятого президента Петра Порошенко в третье воскресенье июня.

В 2023 году отмечается День отца 18 июня. Есть ещё одна, неофициальная дата, - Всенародный день отца в третье воскресенье сентября.

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