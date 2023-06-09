День отца - радостный июньский праздник, в который можно поздравить папу.

Все украинцы знают, что в мае принято поздравлять мам с Днем матери, но не всем известно, что в календаре официальных праздников также нашлось место папам. День отца ежегодно отмечают в июне. Папа - самый важный человек в нашей жизни наряду с матерью. Ему мы порой можем рассказать вещи, которыми не поделишься с мамой.

УНИАН расскажет, когда День отца 2023 и как появился этот праздник, а также что можно подарить папе в честь события.

Когда День отца 2023 в Украине

В Украине праздник отмечается на официальном уровне с 2019 года по указу пятого президента Петра Порошенко. Дата события - третье воскресенье июня. В этом году отмечаем День отца 18 июня. Есть ещё одна, неофициальная дата, - Всенародный день отца в третье воскресенье сентября (17 сентября).

История Дня отца

Третье воскресенье июня не зря выбрано датой праздника. В эту дату День отца отмечают в Америке и во многих других странах мира. Праздник пап предложила создать американка Сонора Додд в 1909 году. Таким образом она хотела почтить память покойного отца, который, будучи вдовцом, вырастил в любви и заботе шестерых детей. Первое празднование состоялось 19 июня 1910 года.

К 60-ым годам торжество распространилось всем штатам США, а к 10-ым годам 21 века стало известным во всем мире. В Украине праздник долго отмечали неофициально, и лишь в 2019 установили дату.

Что подарить папе на День отца

Любому отцу будет приятно получить презент в этот день. Необязательно дарить что-то дорогое - главное выбирать вещь от души. Вот примерные идеи, что подарить папе 18 июня:

Уютный подарок . Теплый плед, домашний халат, новые тапочки, пижама или кружка с семейной фотографией напомнят папе, как вы его любите.

. Теплый плед, домашний халат, новые тапочки, пижама или кружка с семейной фотографией напомнят папе, как вы его любите. Подарок для хобби . Вспомните, чем увлекается близкий человек. Папа-рыбак будет рад новенькому спиннингу, кулинару понравится домашний гриль, а отец-садовод оценит набор для выращивания микрозелени.

. Вспомните, чем увлекается близкий человек. Папа-рыбак будет рад новенькому спиннингу, кулинару понравится домашний гриль, а отец-садовод оценит набор для выращивания микрозелени. Массажер - универсальный подарок для любого человека старшего возраста.

- универсальный подарок для любого человека старшего возраста. Отцу с густой бородой или усами понравится электробритва или триммер.

или триммер. Спортивный подарок понравится отцу, который ведет активный образ жизни. Это может быть сертификат в спортзал, мини-тренажер, набор гантелей или спортивная сумка.

понравится отцу, который ведет активный образ жизни. Это может быть сертификат в спортзал, мини-тренажер, набор гантелей или спортивная сумка. Книга или настольная игра в любимом папином жанре скрасит его досуг.

в любимом папином жанре скрасит его досуг. Фотоальбом с семейными фотографиями - очень трогательный подарок для родителей.

- очень трогательный подарок для родителей. Умные часы помогут папе следить за пульсом и качеством сна, пользоваться таймером и будильником в любом месте и видеть количество пройденных шагов за день.

помогут папе следить за пульсом и качеством сна, пользоваться таймером и будильником в любом месте и видеть количество пройденных шагов за день. Если папа является ценителем крепких напитков, то хорошим подарком станет качественный алкоголь , мини-бар, именная фляга или набор для виски.

, мини-бар, именная фляга или набор для виски. Если отец часто ходит в магазин - подарочные сертификаты помогут ему сэкономить.

А самым лучшим подарком будет внимание и забота, ведь родителям очень важно знать, что взрослые дети их не забывают.

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