Все украинцы знают, что в мае принято поздравлять мам с Днем матери, но не всем известно, что в календаре официальных праздников также нашлось место папам. День отца ежегодно отмечают в июне. Папа - самый важный человек в нашей жизни наряду с матерью. Ему мы порой можем рассказать вещи, которыми не поделишься с мамой.
УНИАН расскажет, когда День отца 2023 и как появился этот праздник, а также что можно подарить папе в честь события.
Когда День отца 2023 в Украине
В Украине праздник отмечается на официальном уровне с 2019 года по указу пятого президента Петра Порошенко. Дата события - третье воскресенье июня. В этом году отмечаем День отца 18 июня. Есть ещё одна, неофициальная дата, - Всенародный день отца в третье воскресенье сентября (17 сентября).
История Дня отца
Третье воскресенье июня не зря выбрано датой праздника. В эту дату День отца отмечают в Америке и во многих других странах мира. Праздник пап предложила создать американка Сонора Додд в 1909 году. Таким образом она хотела почтить память покойного отца, который, будучи вдовцом, вырастил в любви и заботе шестерых детей. Первое празднование состоялось 19 июня 1910 года.
К 60-ым годам торжество распространилось всем штатам США, а к 10-ым годам 21 века стало известным во всем мире. В Украине праздник долго отмечали неофициально, и лишь в 2019 установили дату.
Что подарить папе на День отца
Любому отцу будет приятно получить презент в этот день. Необязательно дарить что-то дорогое - главное выбирать вещь от души. Вот примерные идеи, что подарить папе 18 июня:
- Уютный подарок. Теплый плед, домашний халат, новые тапочки, пижама или кружка с семейной фотографией напомнят папе, как вы его любите.
- Подарок для хобби. Вспомните, чем увлекается близкий человек. Папа-рыбак будет рад новенькому спиннингу, кулинару понравится домашний гриль, а отец-садовод оценит набор для выращивания микрозелени.
- Массажер - универсальный подарок для любого человека старшего возраста.
- Отцу с густой бородой или усами понравится электробритва или триммер.
- Спортивный подарок понравится отцу, который ведет активный образ жизни. Это может быть сертификат в спортзал, мини-тренажер, набор гантелей или спортивная сумка.
- Книга или настольная игра в любимом папином жанре скрасит его досуг.
- Фотоальбом с семейными фотографиями - очень трогательный подарок для родителей.
- Умные часы помогут папе следить за пульсом и качеством сна, пользоваться таймером и будильником в любом месте и видеть количество пройденных шагов за день.
- Если папа является ценителем крепких напитков, то хорошим подарком станет качественный алкоголь, мини-бар, именная фляга или набор для виски.
- Если отец часто ходит в магазин - подарочные сертификаты помогут ему сэкономить.
А самым лучшим подарком будет внимание и забота, ведь родителям очень важно знать, что взрослые дети их не забывают.