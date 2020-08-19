Празднование Дня Государственного флага и Дня Независимости: в КГГА назвали план торжественных мероприятий

Традиционно центральную часть столицы украсят праздничной иллюминацией.

В центре Киева 23-24 августа возможно ограничение движения транспорта на время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Государственного флага и 29-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на соответствующий план торжественных и культурных мероприятий.

«23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города. Информация обо всех изменениях в организации дорожного движения и работе городского пассажирского транспорта будет опубликована на официальном портале Киева и в телеграмм-канале КГГА», - говорится в сообщении.

Также столичные власти утвердили план культурных и спортивных событий.

День Государственного флага и День Независимости в Киеве: праздничные мероприятия

23 августа возле здания Киевсовета (Крещатик, 36) и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

24 августа состоятся молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Накануне Дня Государственного флага на Печерске откроют флагшток для самого флага.

На Майдане Незалежности с 21 августа по 20 ноября пройдет выставочный проект ко Дню героев Небесной сотни «Век несокрушимых» («Століття незламних»).

С 20 августа по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости «Украина моя» в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость».

С 20 по 25 августа в национальном заповеднике «София Киевская» будет проходить международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль «С Украиной в сердце».

24 августа состоится видеоэкскурс «Украина, ты нужна мне» в Центральной библиотеке имени Тараса Шевченко для детей.

24 августа пройдет парусная регата «День Независимости» - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив «Собачье устье» и яхт-клуб Riviera Rivrside Marina).

Уже открылась и продлится до 30 августа выставка-размышление «Украина: путь в будущее» в городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

Традиционно по случаю праздника центральную часть столицы украсят праздничной иллюминацией.

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Автор: Инна Андалицкая