По словам президента Владимира Зеленского, мы должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины, в которой на первом месте всегда будет закон.

Президент Владимир Зеленский в День достоинства и свободы призвал украинцев усвоить ряд важных революционных уроков.

Об этом говорится в обращении главы государства.

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«Сегодня мы отмечаем День достоинства и свободы. Особый день, связанный с началом двух революций. И они, и студенческая революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом.

Какие изменения состоялись и что не произошло после революции, стали ли реформы отражением тех ценностей, которые отстаивали люди на баррикадах, оправдали ли они надежды - об этом можно говорить много и очень долго спорить», - отметил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя отрицать наше большое достижение.

«Это - новое сознание. И граждан, и власти. Каждый гражданин знает: фраза «От меня ничего не зависит» - это миф. Вместе мы можем все. А каждая власть в Украине будет иметь минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Потому что мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость - даже ценой собственной жизни», - сказал президент.

По его словам, украинцы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии, а главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Президент подчеркнул, что граждане должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.

«Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями. Для всех нас. Для каждого из нас. Для всего нашего общества», - сказал Зеленский.

День достоинства и свободы 2020

День достоинства и свободы был основан в 2014 году указом Петра Порошенко 21 ноября каждого года. Установлено оно в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник стал преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции и был отменен Виктором Януковичем. Днем праздника избрано 21 ноября - дата сразу двух выдающихся для Украины событий: президентских выборов 2004 года, которые стали началом Оранжевой революции, и начала Евромайдана.

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Автор: Виктория Токарева