Адвокаты активиста считают, что ранее судья принял решение о содержании под стражей на основании приговора, который еще не вступил в силу.

Приморский районный суд Одессы оставил без рассмотрения ходатайство об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко, который приговорен к 7 годам тюрьмы за разбойное нападение на человека.

Читайте также7 лет борьбы и 7 лет тюрьмы: что известно об активисте Сергее СтерненкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в Telegram-канале Стерненко.

«Следственный судья Осиик (Дмитрий Валерьевич Осиик - УНИАН) оставил ходатайство без рассмотрения, поскольку, по его мнению, Сергей сегодня не был в помещении Приморского райсуда, а все время находился в СИЗО. Пока адвокаты ожидали рассмотрения ходатайства, активиста без предупреждения увезли в СИЗО», - отмечается в Telegram-канале.

В постановлении судьи, копия которого также опубликована в Telegram-канале, указано, что ходатайство адвоката отклонено, так как Одесский следственный изолятор, где держат Стерненко, территориально расположен в Малиновском районе, то есть в юрисдикции Малиновского районного суда.

Кроме того, как сообщил журналистам один из адвокатов Стерненко Виталий Коломиец, активист сегодня подал апелляцию на свой приговор. Согласно ей, Стерненко должен выйти из СИЗО по ст. 400 УПК Украины.

Адвокат пояснил, что 23 февраля судья Приморского райсуда Виктор Попревич вынес решение о содержании активиста под стражей на основании приговора, который еще не вступил в силу.

«Ни с того, ни с сего Сергею Стерненку изменили меру пресечения на содержание под стражей на основании приговора, хотя он не вступил в силу», - сказал адвокат.

Он добавил, что законом не предусмотрено обязательное немедленное заключение под стражу осужденного, если приговор еще не вступил в силу, поэтому факт того, что активиста сразу из зала суда направили в следственный изолятор, является, скорее, своего рода судебной традицией, а не «соблюдением буквы закона». Ведь согласно статье 400 УПК Украины, по словам адвоката, апелляция на приговор, которую подал активист, останавливает вступление приговора в силу, а также его исполнение.

Кроме того, адвокат отметил, что сейчас защита готовит свою обоснованную апелляцию на приговор.

Дело Стерненко

23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и еще одного обвиняемого - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в силу.

Из-за приговора Стерненко в Украине произошли массовые акции протеста.

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Автор: Лариса Козовая