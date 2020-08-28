В Украине ожидают справедливое и непредвзятое решения, которым украинскому нацгвардейцу вернут свободу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Италии апелляцию на приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву начнут рассматривать 29 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"29 сентября должно состояться судебное заседание по делу нашего бойца Национальной гвардии Маркива. Это очень драматический процесс. Мы считаем обвинения, выдвинутые Виталию, необоснованными", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что начнется апелляционное обжалование приговора, вынесенного защитнику Украины.

"Мы, безусловно, уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свою надежду, что решение в отношении Виталия будет справедливым и непредвзятым, лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", - добавил Кулеба.

По его словам, Украина работает с итальянской стороной над этим вопросом, а консулы оказывают постоянную поддержку Маркиву в процессе судебного разбирательства.

"Я обратился к международным правозащитным организациям, чтобы пригласить их осуществлять мониторинг этого судебного процесса для того, чтобы предотвратить возможные нарушения или некорректные интерпретации фактов, связанных с этим делом, а также осуществлять фиксирование возможных фактов давления на суд с целью подтверждения обвинительного приговора. Я надеюсь, что международные правозащитники услышат наш призыв, приобщатся к этому делу и, наконец, мы будем иметь объективный приговор, который подарит Виталию заслуженную свободу", - сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что этот вопрос находится на контроле президента Украины, активное участие в защите Маркива принимает Министерство внутренних дел и министр Арсен Аваков.

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Дело украинского бойца Маркива в Италии

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии в отношении Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, которую будет рассматривать апелляционный суд в итальянском городе Милан, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: Виталий Саенко