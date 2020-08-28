Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Италии апелляцию на приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву начнут рассматривать 29 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
"29 сентября должно состояться судебное заседание по делу нашего бойца Национальной гвардии Маркива. Это очень драматический процесс. Мы считаем обвинения, выдвинутые Виталию, необоснованными", - сказал Кулеба.
Он уточнил, что начнется апелляционное обжалование приговора, вынесенного защитнику Украины.
"Мы, безусловно, уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свою надежду, что решение в отношении Виталия будет справедливым и непредвзятым, лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", - добавил Кулеба.
По его словам, Украина работает с итальянской стороной над этим вопросом, а консулы оказывают постоянную поддержку Маркиву в процессе судебного разбирательства.
"Я обратился к международным правозащитным организациям, чтобы пригласить их осуществлять мониторинг этого судебного процесса для того, чтобы предотвратить возможные нарушения или некорректные интерпретации фактов, связанных с этим делом, а также осуществлять фиксирование возможных фактов давления на суд с целью подтверждения обвинительного приговора. Я надеюсь, что международные правозащитники услышат наш призыв, приобщатся к этому делу и, наконец, мы будем иметь объективный приговор, который подарит Виталию заслуженную свободу", - сказал Кулеба.
Глава МИД напомнил, что этот вопрос находится на контроле президента Украины, активное участие в защите Маркива принимает Министерство внутренних дел и министр Арсен Аваков.
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Дело украинского бойца Маркива в Италии
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.
- По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
- 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- 3 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда в Италии в отношении Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.
- В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, которую будет рассматривать апелляционный суд в итальянском городе Милан, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
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